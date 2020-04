KORONAVÍRUS - ďalší HOAX?!

Situácia na Slovensku je momentálne veľmi zlá a preto mi dovoľte, aby som sa k tomu vyjadril. Naštudoval som si a pozisťoval som si zopár informácií. Je to v skutočnosti tak, ako nám to vláda, pod vedením Matoviča odprezentovala?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorej členom je aj naše Slovensko, nám opäť tvrdí, že ide o epidémiu, proti ktorej treba bojovať tvrdo a zavádzať nejaké písne opatrenia. V roku 2009 bola vyhlásená prasačia chrípka a prehlasovali, že ide o skutočnú epidémiu a nie vymyslenú. Neskôr sa ukázalo, že WHO klamala, vymýšľali si rôzne odhady a úmrtnosti, obmedzovali občianske práva, predávali a vnucovali zbytočné vakcíny. Slovensko v tej dobe kúpilo vakcíny pre 20% obyvateľstva a použili z nich len 1%. Všetky štáty v Európe nakoniec museli platiť náklady na zničenie týchto vakcín zo svojho. Naši zdravotníci absolvovali minulý rok nácvik fiktívnej epidémie, ktorá mala viesť k niečomu podobnému, čo dnes zažívame. Teraz títo nevolení doktori chcú určovať politikom, čo majú robiť, lebo im ide o svoje vlastné kariéry - a politici poslúchnu na prvé slovo.

OSN a ani WHO nie sú proti umelým potratom a ani eutanázii. V poslednej dobe hovoria o veľkej humánnosti, ktorú máme ukázať voči starším, bezmocným a náchilným na rôzne ochorenia a že sa musíme pre nich obetovať - obetovať aj svoje vlastné práva, vlastne všetko. Taktiež nám hovoria, že sa máme dávať očkovať proti menej imúnnym ľuďom. Je tu však úplne iné riešenie, ktoré by tieto veci zmiernili - zodpovednosť za seba a tí sa musia chrániť! Yalská univerzita navrhuje dobrovoľnú karanténu pre túto skupinu obyvateľov, ktorí sú odporcami súčasných opatrení. Ako ja budem týchto ľudí chrániť tým, že nemôžem ísť do kostola, kina, reštaurácie, či deti do škôl a ani von na ihrisko!? Táto riziková skupina sa špacíruje doobeda v potravinách a myslíte si, že niekto pred tou 9h dezinfikuje, čo tam prišli dôchodcovia po teplé rožky (ak si náhodou nechodia kedy chcú). Veď každý umiera od nudy, deti nemôžu ísť ani von, nič. Toto je podľa Vás zdravý prístup?

Problémom je, že k dnešnému dňu má Slovensko 2 obete koronavírusu, kým kopec doktorov nemá čo robiť, lebo nemôžu operovať, ľudia nemôžu ísť pracovať do fabrík, firmy nemôžu podnikať, poskytovať svoje služby. Odpustia nám dane, lebo štát nám už týždne neposkytuje verejné služby v plnom rozsahu a niektoré doslova zakazujú využívať? Prosím o porozumenie, lebo toto povedie k vyššej úmrtnosti ako koronavírus - na nezamestnanosť a ekonomickú krízu. Viac ako korony sa bojím práve vystrašených ľudí a mentality poslušnosti, ktorá totálne dokáže vyústiť do totalitného režimu, Niektorým to vyhovuje. Urobíme násilné očkovania, radikálne znížime spotrebu a spolu s ňou aj životnú úroveň a nebudeme zaťažovať životné prostredie a ako nám bude všetkým "dobre". Novinári, zdravotníci a hlavne politici neprídu o prácu a koho by zaujímal obyčajný človek.

Doteraz nám hovorili a strašili nás ako to vyzerá v totalitnom, diktátorskom režime v Kórei a dnes tu rozprávame o Taliansku, ktoré je podľa našich zdravotníckych expertov skvele zabezpečené, hoci realita je opakom. Treba však naozaj dodať, že nevieme ako liečia ľudí v Taliansku, pretože podľa môjho názoru je talianske zdravotníctvo najnevyspelejšie. Zo všetkých úmrtí na svete je max. 12% úmrtí na koronavírus a priemerný vek týchto ľudí je 81 rokov. A znova sme pri tom, že WHO sa snaží na niečom urobiť veľkú bublinu.

Keď tu ľudia umierali na povedzme chrípku, nikto nám nekázal toľko si umývať ruky, nosenie rúšok a už vôbec sme neriešili karantény! Aby sme zastavili epidémiu, zastavme sa a zastavme paniku, na ktorú nás zmanipulovali média a WHO. Napokon aj prof. Vladimír Krčméry ako dnes už aj mnohí ďalší odborníci vo svete, (napr. aj tí z Oxfordu), hovoria o tom, že koronavírus je menej nebezpečný ako chrípka a reakcie naň sú prehnané.